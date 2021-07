Gillian Anderson ogłasza, że rezygnuje z biustonoszy. "Nie obchodzi mnie, czy MOJE PIERSI SIĘGAJĄ PĘPKA!"

Gość 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Jak się nie ma czym błysnąć to trzeba się widać obnażać. Tak zauważylam tą modę na ulicy i wiele kobiet przestało całkiem niedawno nosić staniki. Ale patrzę tak sobie na nie i widzę, że one specjalnie to robią aby prowokowac i patrzą na reakcję ludzi i chyba chcą wreszcie zostaną zauważone. Po co chodzić w majtkach? lepiej bez jak w afrykańskim buszu. Serio obecnie ludzie są niepokojąco bardzo spragnieni atencji. Nikt jej nosić nie kazał ale też można znaleźć wygodną bieliznę no bez przesady, przy takim wyborze na rynku. Na pewno brak stanika nie przeszkadza by bieganiu. Nie wiem może ludzie teraz mają jakąś zwiększoną potrzebę ekshibicjonizmu - sprzedają ciągle swoje życie publiczne i obnażają publicznie ciało.