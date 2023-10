Stylistka z "Pytania na Śniadanie" krytykowana za skandaliczną ofertę pracy: "Dostępność pod telefonem i pensja 2000 BRUTTO"

Odpowiadanie na takie oferty pracy, to jest brak szacunku do Ciebie. Jeśli potrafisz robić te wszystkie rzeczy, których ta pani wymaga, to naprawdę jesteś w stanie zarabiać więcej niż 2 tysiące miesięcznie brutto. To jest psucie rynku pracy w tym kraju. Jeśli tacy "pracodawcy" będą myśleli, że można sobie wynająć robota za 2 tysiące miesięcznie, który będzie robił wszystko i do tego będzie jeszcze za***iście wyglądał, to to jest doprowadzanie do sytuacji, że inni tego typu ludzie będą myśleli, że tak można. Że możesz być panią stylist, doradzać w "Pytaniu na Śniadanie", mieć Instagrama, ale asystentce płacić 2 miesiące miesięcznie.