SUKCES Jarosława Kreta. Tak bardzo przeszkadzał brytyjskiej dziennikarce na antenie, że NAPISAŁ O NIM "DAILY MAIL" (FOTO)

Jarosław Kret bez wątpienia należy do grona tych osób publicznych w Polsce, które przekonały się o sile kryzysu wizerunkowego na własnej skórze. Wielu wciąż pamięta jego głośne rozstanie z Beatą Tadlą, która o tym, że nie są już razem, dowiedziała się z mediów. Wtedy zresztą oboje byli uczestnikami "Tańca z gwiazdami", który wygrała jego eks. On z kolei, po publicznym upokorzeniu, szybko wrócił do domu z niczym.