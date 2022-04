"Daily Mirror" SUROWO o żenującej walce promowanej przez Antka Królikowskiego: "Czy to powinno być dozwolone?"

Choć od kilku tygodni nad Antkiem Królikowskim nieustannie gromadzą się czarne chmury, gwiazdor konsekwentnie robi dobrą minę do złej gry i udaje, że wszystko jest w porządku. Na jego Instagramie wciąż pojawiają się nowe fotki zza kulis przeróżnych projektów. Niedawno do sieci trafiła informacja o nowej federacji MMA Royal Division, do której dołączył "ambitny" celebryta. W wywiadzie z serwisem Sport.pl tłumaczył, że "jest wku*wiony" na nieustannie oceniających go ludzi i szuka miejsca, aby się wyładować, w wyniku czego zaangażował się w patologiczną imprezę.