Antek Królikowski wyjaśnia, dlaczego założył federację MMA: "Bo jestem WKU*WIONY! Ludzie bez przerwy mnie oceniają"

Od kilku tygodni osoba Antka Królikowskiego cieszy się rekordowym zainteresowaniem. Wszystko za sprawą jego wyjątkowo skomplikowanej sytuacji życiowej. Choć na celebrytę w związku z zostawieniem ciężarnej żony spadła lawina krytyki, on sam zdaje się tym nie przejmować, angażując się w kolejne zawodowe projekty.

W rozmowie z serwisem Sport.pl wszechstronny Antoni opowiedział co nieco o nowej fusze. Na wstępie ujawnił, dlaczego właściwie zdecydował się ruszyć z własną freakową galą:

Bo jestem wku*wiony - zaczął. Denerwuje mnie wojna, pandemia i to, że w mediach oraz na świecie coraz więcej patologii i to na wielu poziomach. Fejkowi ludzie, fejkowe niusy, fejkowe problemy. Ludzie bez przerwy mnie oceniają, więc jak tu nie być wku*wionym? - wyjaśnia (?).

Muszę na czymś się wyładować. Chcę dać wyraz swojej frustracji, a może nie tyle frustracji, ile sprzeciwu. Buntu wobec dzisiejszego zwariowanego świata, w którym brakuje człowieczeństwa i pomocy drugiemu człowiekowi, a przepełniony jest przemocą, przez którą cierpią niewinni. Będę to robił, wymyślając walki, które sam chciałbym zobaczyć. Walki, gdzie bohaterami będą ludzie, z którymi będę mógł się identyfikować. I którzy mają coś do udowodnienia. Którzy pokażą światu, że prawdziwy charakter i dusza wojownika nie wynikają z posiadania przewagi w postaci karabinu - dowiadujemy się.

To będzie prawdziwe szaleństwo, ale zarazem produkt klasy premium. Nie zobaczycie u nas patologii, co nie znaczy, że nie będzie niebezpiecznie - mówi tajemniczo, następnie niespodziewanie nawiązując do ostatniej oscarowej afery: