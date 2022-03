Nowy "sukces" w życiu Antka Królikowskiego: został WŁODARZEM gali walk MMA! Rodzina jest dumna?

Marta 15 min. temu zgłoś do moderacji 3 7 Odpowiedz

Kiedyś nie był za bardzo atrakcyjny ale teraz jest, można go nie lubić i potępiać ale bez przesady, brzydki nie jest a do tego ma to coś co pociąga kobiety, swoistą bezstroskość, on ma wypisane na czole "przygoda", dobry na przejściowego chłopaka by się wybawić, nieodpowiedni do poważnego związku a tym bardziej małżeństwa chyba że z osobą do siebie podobną i tak samo liberalną w kwestii wierności. Aśka zupełnie do niego nie pasowała, zimna, zachowawcza, poważna, zupełnie nie wiem dlaczego się Antek z nią związał.