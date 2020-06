Beata Tadla dowiedziała się o rozstaniu z MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH?

Beata Tadla w ostatnim czasie zdaje się nie mieć zbytniego szczęścia w miłości. Dziennikarka ma na koncie nieudany związek z Jarosławem Kretem, który to pogodynek nonszalancko zakończył na łamach tabloidu tuż przed ich wspólnym występem w Tańcu z Gwiazdami. Później natomiast próbował naprawić swój błąd błaganiem o przebaczenie i miłosnymi listami...

Niestety, nowy związek ostatecznie również nie przetrwał próby czasu. Nieco ponad tydzień temu ukochany Beaty za pośrednictwem Instagrama ogłosił, że ich relacja właśnie przeszła do historii.

W końcu się rozstali, a on wydał to swoje oświadczenie. Napisał na Instagramie, że dziękuje jej za wszystkie wspólne chwile i życzy wszystkiego najlepszego. Niby to eleganckie, ale dlaczego wbrew jej woli i wiedzy? - twierdzi informator tygodnika.