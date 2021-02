Super Bowl 2021 - The Weekend podczas Halftime Show

The Weeknd musiał ponoć dołożyć do występu na Super Bowl 7 milionów dolarów z własnej kieszeni. Czy udało mu się dorównać występowi Jennifer Lopez i Shakiry sprzed roku?

Podjął się go ostatecznie The Weeknd, który w niedzielę dumnie wymaszerował na trybuny, aby zabawić Stany Zjednoczone w przerwie największego wydarzenia sportowego Ameryki Północnej. Jak to zwykle przy Super Bowl bywa, nie zabrakło zapierających dech w piersiach wizualizacji, niesamowitych układów choreograficznych i całej tony materiałów pirotechnicznych. Naturalnie impreza nie mogła też odbyć się bez największych przebojów artysty: The Hills, Can't Feel My Face i Blinding Lights.