Surowa Jolanta Kwaśniewska ocenia pomysł wypłaty dla Agaty Dudy: "Milczenie jest złotem. Może w związku z tym ta pensja?"

Pani Agata Duda świetnie się sprawdza. Jest bardzo elegancka, a sprawy polityki pozostawia głowie państwa i TAK POWINNO BYĆ !!! Bo co w sytuacji gdyby małżeństwo prezydencie miało odmienne opinie na dany temat... ??? Na stanowisko prezydenta wybieramy JEDNĄ OSOBĘ, a nie dwie... Pierwsza Dama pełni funkcję reprezentacyjną. Nie mieszajmy na siłę drugich połówek prezydentów do polityki, bo w przeciwnym razie trzeba by robić wybory na parę prezydencką, a to już jest absurd...