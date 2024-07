Świętowanie urodzin Pawła Marchewki trwa. Impreza przeniosła się na jacht: luksusowe kolacje, skutery wodne i wspólne fotki (ZDJĘCIA)

W zeszły weekend w polskich mediach huczało na temat urodzin Pawła Marchewki. Trwająca kilka dni celebracja na Lazurowym Wybrzeżu była na bieżąco relacjonowana w socialach przez znanych gości jubilata. Nic dziwnego, w końcu była to perfekcyjna okazja do zrobienia contentu. Wszak luksusowe świętowanie umilały występy takich artystów jak Nicole Scherzinger , Natasza Urbańska czy zespół Black Eyed Peas.

Choć wydarzenie oficjalnie zakończyło się w niedzielę, wszystko wskazuje na to, że nie wszyscy tak jak np. Lewandowscy czy Majdanowie postanowili wrócić do domu i "szarej" rzeczywistości.

Sądząc po publikacjach Magdaleny Pieczonki czy Pauliny Piątek, zabawa wciąż trwa. Z tym że... przeniosła się do innego państwa. Część gości miliardera jest aktualnie we Włoszech, a dokładnie na Sardynii. Ekipa teraz głównie świętuje na pokładzie luksusowego jachtu, schodząc z niego jedynie po to, by się posilić w którejś z luksusowych restauracji czy wskoczyć do znajdującego się w jednym z portów butiku Louis Vuitton. Czas upływa im na wspólnym biesiadowaniu przy jakościowym jedzeniu i korzystaniu z wodnych atrakcji.