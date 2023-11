Sylwia Bomba relacjonuje poznanie Grzegorza Collinsa ze swoim ojcem: "Na pewno już go NIE POLUBI" (FOTO)

O tym, że Sylwia Bomba i Grzegorz Collins mają się ku sobie, w mediach plotkowano już od początku września, gdy to sfotografowano ich razem w Sopocie.

Początkowo ani Sylwia Bomba , ani Grzegorz Collins nie komentowali tego, co ich łączy, wodząc dziennikarzy za nos tajemniczymi wypowiedziami. Jak to jednak w świecie celebrytów bywa, szybko "pękli". Zakochani ujawnili się niespełna dwa tygodnie temu na Wieczorze Charytatywnym Gwiazd Dobroczynności. Ich debiut na ściance wzbudził olbrzymie emocje nawet wśród koleżanek i kolegów z branży.

Sylwia Bomba zabrała Grzegorza Collinsa do rodzinnego domu. Pokazała, jak spędzał czas z jej tatą

Od tamtej pory mama Antosi coraz śmielej pokazuje w social mediach ukochanego. We wtorek Sylwia zabrała Grześka w rodzinne strony , czym oczywiście również nie omieszkała pochwalić się za pośrednictwem Instagrama. Wrzuciła na Instastories zdjęcie, na którym widzimy, jak Collins zalicza z jej tatą partyjkę szachów.

Sylwia Bomba podsumowuje spotkanie partnera z ojcem. Nie ma złudzeń

Na drugi dzień postanowiła odnieść się do rywalizacji ojca i partnera, zagajając tego drugiego:

No i co? Na pewno tatuś Bomba już go nie polubi...