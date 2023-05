Sylwia Peretti pałaszuje smakołyki w kawiarni i pędzi do swojego "Lucyfera" za ponad milion złotych (ZDJĘCIA)

Pełna przepychu codzienność Sylwii Peretti fascynuje również paparazzi, którzy ochoczo fotografują celebrytkę podczas jej rutynowych poczynań. W niedzielę niegdysiejsza Królowa życia została "przyłapana" w trakcie uczty w jednej w warszawskich kawiarni. Fotografowie towarzyszyli gwiazdce również w drodze do jej luksusowego auta, które nazywa pieszczotliwie "Lucyferem". W jednym z wywiadów Sylwia chwaliła się, że jej BMW w serii M8 z tuningiem Manharta rozwija prędkość do 100 kilometrów w 2,6 sekundy, co czyni ją "najszybszą business woman".

Mój każdy samochód ma swoje imię, a z Lucyferem to była "transowa" trochę historia. Jak ją zamówiłam, to cały czas mówiłam, że "jadę po Lucynę". Odebrałam Lucynę, no ładne M8, ale jak odebrałam Manharta, to przecież kurde to auto nie może być Lucynką - tłumaczyła niegdyś Peretti.