Sylwia Peretti podwyższa nagrodę za złapanie złodzieja: "100 TYSIĘCY ZŁOTYCH"

Gdy kilka lat temu Sylwia Peretti pojawiła się w programie Kuchenne Rewolucje, aby ratować swoją knajpę, nikt chyba nie spodziewał się, że zagości w show biznesie na dłużej. Bizneswoman przeszła gruntowną metamorfozę i jako nowa, "lepsza wersja siebie" trafiła do show Królowe życia .

Minęło już trochę czasu od włamania oraz kradzieży w naszym domu. Powoli przestaję wierzyć w odzyskanie rzeczy, ale w złapanie złodziei wierzyć nigdy nie przestanę! Policja wbrew pozorom pracuje, my jedyne co możemy zrobić, to podnieść kwotę nagrody...