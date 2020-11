"Królowa życia" Sylwia Peretti wyznaje, siedząc w jacuzzi: "Miałam zdiagnozowanego RAKA, nie zgodziłam się na chemię"

Nadzieja 24 min. temu zgłoś do moderacji 13 0 Odpowiedz

Co za stek bzdur ! Chemii nie podaje się bez rozpoznania ! Znowu wielka dramę chce zbudować wokół swojego życia. Chyba tylko po to żeby zyskać więcej kliknięć. Co do samych implantów to jestem amazonka i takowe implanty posiadam. Nie zwiększają one ryzyka nowotworu a na pewno dają możliwość poczuć się kobieco. Tatoo tez mam, ale sprzed choroby. Zrobię następny żeby przykryć blizny i nie ma do tego przeciwwskazań. Rak to nie wyrok, nie wszystko jest zakazane / niewskazane :) Badajcie się ! To niezwykle ważne :) ja się badałam i dzięki temu wykryto to świństwo w początkowej fazie.