Sylwia Wysocka spotkała się z partnerem w warszawskiej PROKURATURZE! "Dostałam od niego różne propozycje typu JAKIŚ TRÓJKĄT" (ZDJĘCIA)

Nikita 38 min. temu zgłoś do moderacji 39 0 Odpowiedz

To jest chore..on powinien gnić w więzieniu a pewnie dostanie (o ile dostanie) jakieś marne zawiasy i grzywnę.. I jeszcze musiała go widywać? Powinien mieć zakaz zbliżania do niej! A tym co piszą że jak mogła się nie połapać przez tyle lat to proponuję siedzieć z takim psycholem oni to mają we krwi tutaj kocha kwiatek super niby delegacja niby w pracy dłużej.. faceci umieją w kłamstwa jak nikt inny bo to pieprz.eni egoiści myślą tylko o swojej wygodzie! Życzę jej by z tego wyszła i zdrowotnie i psychicznie