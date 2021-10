Sylwia Wysocka walczy o powrót do zdrowia po BRUTALNYM POBICIU (ZDJĘCIA)

Gość 18 min. temu zgłoś do moderacji 11 5 Odpowiedz

Pani Sylwio proszę się nie godzić na maseczkę podczas rehabilitacji. Jest to okres rekonwalescencji, czyli odbudowy organizmu. Ograniczony dopływ tlenu to obniżenie efektywności rehabilitacji pacjenta. Mówię to jako rehabilitant i fizjoterapeuta. Przestańmy siać panikę. Zdrowie pacjentów jest najważniejsze i nie zapominajmy, że karząc im w tym chodzić osłabiamy ich organizmy, wtedy kiedy potrzebują dojścia do siebie. Nonsens. Ja moim pacjentom nakazuje ściągać maseczki. Nie wiem czy wiecie, ale zawałowcy na rowerkach stacjonarnych powinni wg zaleceńministerstwa zdrowia pedałować w maseczkach - po przebytym zawale. Ludzie litości, nie dajmy sobie wejść na głowę. Niech zadziała w końcu logika. Pani Sylwio proszę ćwiczyć bez maseczki.