Syn Arnolda Schwarzeneggera przeszedł SPEKTAKULARNĄ metamorfozę. Teraz jest umięśnionym przystojniakiem! (ZDJĘCIA)

Wojtek 16 min. temu

Gdyby moim jedynym zmartwieniem było chodzenie na siłownię też pewnie bym tak wyglądał. To są ludzie którzy żyją w bańce. Oni nie muszą chodzić do pracy, zastanawiać się za co opłacą raty, czynsz, jedzenie. Taki się budzi, otwiera oczy i mówi a założę dzisiaj firmę. Po czym wykonuje jeden telefon i już pracuje nad tym sztab ludzi. Prawnicy, analitycy biznesowi, uruchamiane są kontakty, otwierane przez nazwisko wszystkie drzwi. Inna bajka..