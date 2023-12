Szarmancki Maciej Kurzajewski otwiera roześmianej od ucha do ucha Katarzynie Cichopek drzwi do auta, po czym odjeżdżają spod TVP. Fajna parka? (ZDJĘCIA)

Kawaler 41 12 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

A ja mam taki problem. Kiedyś w podstawówce jako pierwszy i jedyny miałem prawie najniższy po mutacji dojrzewania głos. Teraz gdy mam 41 lat, to w porównaniu do rówieśników mam dziecinny. A to wszystko przez to, że w obiegu pojawiły się sterydy anaboliczne (sztuczne hormony). Ja nigdy nie sięgnął i jakoś nie mam poważania a powinienem mieć. W szczególności w karierze zawodowej stoję w miejscu. Podświadomie jestem zbywany. Nie chce brać. Chcę zachować zdrowy poziom hormonów i nie mieć kłopotów późniejszych że zdrowiem. Wiem, że mam minimalnie ale dziecinny głos. Nagrałem się kiedyś że znajomymi, to był wyższy od pozostałych. Co gorsze, próbowałem nagrać z obniżeniem barwy głosu i nic to nie dało. Widać było, że się męczę obniżając struny. Jestem typowym altem a nie basem. Nie wiem jak rozwiązać problem, który sami stworzyliście.