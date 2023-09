Szczęśliwy książę Harry na meczu Lionela Messiego. Była też Selena Gomez i delektujący się lodem Leonardo Dicaprio (ZDJĘCIA)

Pudelnica 19 min. temu zgłoś do moderacji 15 1 Odpowiedz

Obejrzyjcie na youtube filmik "When someone doesn't like Beyonce" 🤣🤣🤣 To właśnie Harry 🤣 Jemu na mecz trzeba było, a nie tego wyjca słuchać. Tylko Meg i jej matka się tam jarały, soul sisters 🤣🤣🤣🤣