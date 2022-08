Szczupła Khloe Kardashian maszeruje na kolację w szpilkach i KUSEJ MINI (ZDJĘCIA)

Jakktowoli 46 min. temu zgłoś do moderacji 21 5 Odpowiedz

Nie jestem absolutnie z tych ludzi którzy uważają, że kobieta ktora zostala matką ma siedziec tylko dzieckiem caly czas w domu, ale wydaje mi się to dziwne wyłazić do knajpy pare dni po narodzinach swojego dziecka. Tzn czy nie powinna czasem budować z nim jakiejś więzi? Super, że dzieciak bedzie zyc w dostatku i niczego mu nie zabraknie ale naprawde te pierwsze dni są strasznie ważne, a ona może mieć restauracje choćby i w domu i serio nawet nie musi wychodzić. No chyba, że robi to żeby papparazzi zrobili jej zdjęcia. Trochę to smutne jak dla mnie ale to tylko i wyłacznie moje zdanie.