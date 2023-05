Szokujące zeznania Paula Montany w sądzie. Twierdzi, że Ilona Felicjańska go POGRYZŁA! "Mam ponad 30 pogryzień"

Ilona Felicjańska oskarża Paula Montanę o przemoc

Szokujące zeznania Paula Montany. To on miał być ofiarą Ilony Felicjańskiej?

W czwartek miała miejsce druga rozprawa, podczas której Paul tak jak zapowiedział, złożył obszerne wyjaśnienia. Felicjańska, która jest w sprawie oskarżycielką posiłkową, nie stawiła się w sądzie. Zgodnie z cytowanymi przez "Plotka" zeznaniami biznesmena, w ich małżeństwie to nie Ilona była ofiarą przemocy, a on. Przekonywał, że wielokrotnie musiał bronić się przed atakami agresywnej celebrytki.

Mam ponad 30 pogryzień na ciele, na plecach, na rękach, na boku. (...) Jak w końcu mnie ugryzła w szyję, to, tak jak mi policjant radził tydzień przed, że jedyna rzecz, co mogę zrobić, to odepchnąć ją, co zrobiłem. (...) - relacjonował Montana, zdradzając, że jedno z ugryzień ekspartnerki było tak silne, że ma "kawałek wygryzionego mięśnia", co zostało stwierdzone na obdukcji.