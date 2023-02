To już naprawdę koniec?! Paul Montana ROZWODZI SIĘ z Iloną Felicjańską! "Potrzebuję przerwy od kobiet"

Ndnkwkwj 28 min. temu zgłoś do moderacji 30 1 Odpowiedz

To narcyz i to otwarcie patologiczny. Raz jest przemiło, a zaraz juz nie. I widzie ona winna i on ofiarą. Ona pije, on czysty jak łza, przecięz to ona ma problem, nie. Bardziej destrukcyjny niz ten alkohol jest dla niej ten facet....