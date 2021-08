TYLKO NA PUDELKU: Paul Montana jednak nie chce powrotu do Ilony Felicjańskiej: "THANK YOU, BYE BYE"!

Sytuacja zmienia się dosłownie jak w kalejdoskopie. Montana dopiero co opowiadał, że zdał już sobie sprawę, że to właśnie Ilona jest "kobietą dla niego".

Różne rzeczy się wydarzyły... Chciałem mieć taką chwilę, żeby się wszyscy odpiep*zyli ode mnie, a zwłaszcza kobiety... Z Iloną był piękny weekend. Kiedy braknie zaufania ostatecznego w związku, to nie ma przyjaźni, miłości i perspektyw. Ja się przyjaźnię z moimi byłymi. W przypadku Ilony to nie przejdzie, w ogóle nie ma opcji. Ona ma swoje problemy... To są problemy takie, jak była wychowana, to są jej traumy z dzieciństwa. Ok, każdy ma swoje traumy, ja też mam swoje, ale nie dam rady... Mówię Ilonie: "BYE BYE" - stwierdza.

Czy gdyby zadzwoniła do mnie za miesiąc i poprosiła o kolejną szansę, to bym się zgodził? Nie, ten miesiąc trwa już 1,5 roku. To się skończyło. Nie zaprzeczam, że to była miłość mojego życia, ale na tę chwilę mówię jej: "THANK YOU, BYE BYE". Mamy taki instynkt, że wybieram te najlepsze chwile i takie chwile z Iloną pozostaną w mojej pamięci - kontynuuje.