Paul Montana opróżnia szklane buteleczki na Placu Zbawiciela i popija złoty trunek z Iloną Felicjańską na balkonie (ZDJĘCIA)

Ania 33 min. temu zgłoś do moderacji 164 2 Odpowiedz

Mam wątpliwości co do tego typu zdjęć, to jest fotografowanie czyjeś choroby, niczym to się nie różni od tego jak komuś z rakiem pęcherza zrobilibyśmy zdjęcie gaci z mokrym kółkiem na pupie. Jeżeli myślicie, że jak oni zobaczą te zdjęcia to się opamiętają, to oczywiście grubo się mylicie. Powiem Wam jako trzeźwa alkoholiczka co zrobią- znowu się napiją żeby ukoić wstyd. Natomiast jak kiedyś z tego wyjdą i przestaną pić i natrafią na takie foty to znowu pojawi się wstyd, a co za tym idzie głody alkoholowe, to będzie ich psychicznie rozbijać. Myślę, że śmierć Pani Kotulanki została zdecydowanie przyspieszona przez to, że była narażona na widok publiczny. Ja nie piję kilka lat, jestem po kilku terapiach, jakoś sobie radzę z tą przeszłością, ale myślę, że gdybym była zmuszona wstydzić się przed całą Polską, to jednak mogłabym tego nie udźwignąć.