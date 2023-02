Ilona Felicjańska i Paul Montana spotkali się w sądzie. Ruszyła sprawa o POBICIE!

Fit 20 min. temu zgłoś do moderacji 7 1 Odpowiedz

Ani mezczyzna ,ani kobieta nie moga dopuszczać sie rekoczynow wobec drugiej osoby , i na to wytłumaczenia zadnego nie ma , wiec po co Paul pisze ,ze prawda sama sie "obroni" Akt oskarżenia wpływa z urzędu czyli: z Prokuratury , a na to potrzebne są dowody ( świadkowie , obdukcja lekarska oraz zgloszenie na policje ) Sprawa trafia do Sadu innej drogi , nie ma chyba ,ze Inona wniosla oskarżenie z powodzctwa cywilnego ,ale do tego potrzebne sa tez obdukcje lekarskie oraz świadkowie zajscia . Kobiety sa rozne pod wplywem alkoholu . Byly juz takie przypadki , kiedy sama sie okaleczyla zganiajac wine na meza ! Nie wierze ,ani Ilonie ani Pawłowi Niech Sad rozstrzygnie . Moze tez sie zdarzyc ,ze chwile przed kolejna rozprawa Ilona wycofa wniosek z Sadu . Moze znowu wspolnie graja , ktoz ich tam wie .