Ilona Felicjańska zarzuca mężowi zdrady i kłamstwa. "Każdej nocy wychodzi z inną kobietą"

Szkoda mi ich. Ludzie zniewoleni przez nałóg, którzy niby się kochają ale tak samo nienawidzą, a nienawidzą się bo piją, co powoduje agresje i kłótnie. Jak mają lepszy dzień albo póki alko nie wejdzie za mocno to znowu się kochają. Niestety związki alkojolikow nigdy nie przetrwają, nieważne jak bardzo się kochają i siebie pragną. Nawet jeśli by się rozstali, poszli na odwyk to jak do siebie wrócą to i znowu wróci nałóg. Jednym słowem: Prz3srane.