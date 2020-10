Szumowski z koronawirusem odwiedził szpital w Aninie?! Zakażony jest też jego ojciec

???? 10 min. temu zgłoś do moderacji 9 7 Odpowiedz

Przepis na udaną plandemię: 1. Znajdź chorobę, na którą co roku chorują miliony ludzi na całym świecie. 2. Przypisz objawy tej choroby - nowej pandemii, żeby ludzie chorując na to co zawsze myśleli, że to coś nowego. 3. Wmów ludziom, że roznoszą epidemię nawet jak nie chorują. Wmów że chorują bezobjawowo. 4. Rozpętaj histerię wśród społeczeństwa wykorzystując do tego media. Przekazuj na okrągło komunikaty o ilości potwierdzonych zakażeń i ilości zgonów. 5. Zmuś ludzi żeby na co dzień widzieli coś, co kojarzy im się z pandemią, np. maseczki. 6. Zastrasz ludzi wysokimi grzywnami i restrykcjami w przypadku nie stosowania sie do poleceń władz. 7. Wmów ludziom, że stosując się do ograniczeń zachowują się odpowiedzialnie i dbają o innych. 8. Wykorzystaj celebrytów do uwiarygodnienia epidemii. Od czasu do czasu jakiś celebryta powinien publicznie ogłosić, że jest zarażony. 9. Zniszcz relacje międzyludzkie. Niech ludzie traktują siebie jak potencjalne źródło zagrożenia. 10. Uzależnij dostęp do podstawowych dóbr, zakupy, podróże, dostęp do lekarza od poddania się restrykcjom. 11. Opracuj "testy" które wykrywają "chorobę" niezależnie od jakichkolwiek objawów lub ich braku. 12. Nieustannie podkreślaj że z niczym takim jeszcze nie mieliśmy do czynienia, więc każdy musi cały czas czuć się zagrożony i nikt nie jest bezpieczny.