Tajemniczy znajomy Antka Królikowskiego rozprawia o jego chorobie na łamach tygodnika: "Ludzie nie mają pojęcia, przez co on przechodzi"

Kiri 1 godz. temu zgłoś do moderacji 290 17 Odpowiedz

Facet zawsze korzysta, taka prawda ale co ta jego sąsiadka ma w głowie? Czemu kobieta nie przeszkadza, że spotykają się z facetem który ms żonę i np do tego żona w ciszy. Ciekawe co on jej tam nawijał, jaka to opozda straszna, że go wrobila w cały ten ślub i dziecko, wręcz pewnie błagała a on biedny nie mógł odmówić bo mu było Asi żal... ?