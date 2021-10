Tak "Beata K." piechotą po piwo bez procentów szła (ZDJĘCIA)

Ostatnio Beata Kozidrak udała się do położonego 2 kilometry od swojego domu dyskontu spożywczego, co uwiecznili czujni paparazzi. Dystans pokonała całkowicie pieszo, rezygnując dla bezpieczeństwa osób postronnych z prowadzenia pojazdów mechanicznych. Podczas swoich łowów lublinianka zwiedzała regały z warzywami i mięsiwem, zahaczając po drodze także o stoisko alkoholowe. Po dłuższym namyśle zapakowała do koszyka czteropak piwa bezalkoholowego. Zakończywszy zakupy, artystka ruszyła w drogę powrotną do domu.