Beata Kozidrak WRÓCIŁA NA SCENĘ: szerokie uśmiechy, bukiet czerwonych róż, OWACJE NA STOJĄCO... (ZDJĘCIA)

Zastanówcie się, co piszecie... Beata jest wokalistką, to jest jej praca, a zespół BAJM koncertuje nieprzerwanie od kilkudziestu lat. Prywatne sprawy członków zespołu nie wpłyną na to, że fani przestaną nagle lubić piosenki, które uwielbiali przez lata. Ona nie jest influencerką, żeby ludzie lubili ją wyłącznie za to, kim jest i co pokazuje w mediach społecznościowych. Jest wokalistką, którą ludzie przede wszystkim kochają za głos i to się nie zmieni, bo ktoś nagle stwierdzi, że trzeba ją hejtować i nie chodzić na koncerty zespołu. Trzeba umieć oddzielać życie prywatne od zawodowego.