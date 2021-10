"Beata K." wraca na Instagram i zaprasza na koncerty! "Intensywny czas..."

Widz 20 min. temu zgłoś do moderacji 30 3 Odpowiedz

Ludzie, koniec z bezkarnoscią celebrytów. B@b@ jest tak pazerna na pieniądze, że nie ma wstydu i zachowuje się, jakby się nic nie stało. Jak ona chce spojrzeć nam w oczy? Nie wchodzcie na jej IG, no chyba, żeby napisać co o niej sądzimy. To nie był pierwszy taki jej rajd a o ilu nie wiemy? Jeżeli ma taki tupet wznawiać koncerty, to niech śpiewa do pustych krzeseł, powinna też być wygwizdana