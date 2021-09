Beata K. zabrała głos w sprawie jazdy po pijaku! "BARDZO SIĘ TEGO WSTYDZĘ"

Joannnnna 4 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Beata na odwyk, to po pierwsze. Po drugie zabrac prawko, po trzecie duza kara finansowa na cele charytarywne. Dla wszystkich innych gwiazd, przyklad. Beata Kozidrak pamietasz Krupę takiego Pana? Ile zla wyrzadzil, zabijajac kobietę. Nie wazne czy alko, narkotyki czy tez tabletki psychotropowe to jest moment i albo tracisz zycie albo ktoś. Nie wiem moze sie wydawać ze to Nic. Ale majac 61 lat powinno sie miec troche oleju w glowie. Prawnik pewnie powie w sadzie ze Pani jest slodka, zagubiona i to bylo tylko raz. Zwykly Kowalski mial by potężne problemy. MAM NADZIEJĘ ZE SĘDZIA OKAŻE SIĘ SPRAWIEDLIWY