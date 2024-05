Tak celebryci świętują Dzień Matki: Joanna Przetakiewicz, Anna Lewandowska, Donald Tusk (ZDJĘCIA)

U mnie tak 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Fajny dzień dla tych, którzy się kochają. Moja mama zyje, zadzwoniłam dzisiaj, bo staram się nie pamiętać, ze odkąd pamiętam marzeka i złorzeczy na swoje dzieci, które z domu wyszły z torba starych ubrań. Nie, to nie byly czasy powojenne. Każdy wyfrunal żeby się uczyć, utrzymać, kupić sobie wszystko samemu. Od niej żadnego wsparcia, rozmow, dobrych słow, zimny chow, modlitwa i opieka nad młodszym rodzeństwem plus pranie, sprzątanie, kombinowanie co zrobić do jedzenia dla wszystkich. Bo mama chora lub w depresji i ma wszystkiego dosyć. I pójdzie się powiesić. Tata zmarł wcześnie i została sama z dziećmi i odttad to dzieci musiały się troszczyc o nią i siebie. Każda wizyta u niej przypomina mi o tej biedzie i wstydzie i życiu jak parobek do 18 roku życia. Nie mam dzieci z wyboru. Nie wiem czy to z rozsądku czy traumy, a może lęku, że nie sprostam roli mamy. Rodzice, kochajcie swoje dzieci i okazujcie to codziennie.