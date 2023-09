Tak dziś wygląda gwiazda amerykańskiego serialu "Niania". Fran Drescher wiele w życiu przeszła. W tym roku skończy 66 lat (ZDJĘCIA)

Serial "Niania" zdobył w Polsce szerokie grono fanów, co zaowocowało aż dziewięcioma sezonami. Za sprawą hitowej produkcji największą sławę zyskała niezastąpiona w roli Franciszki Maj - Agnieszka Dygant. Tomasz Kot zagrał Maksymiliana Skalskiego, pracodawcę i późniejszego ukochanego tytułowej niani, a Adam Ferency wcielił się w postać gadatliwego kamerdynera Konrada. "Niania", podobnie jak wiele innych polskich seriali i programów rozrywkowych, była oparta na amerykańskim pierwowzorze - "The Nanny", znanym w Polsce jako "Pomoc domowa". Serial CBS do dziś jest uważany za kultowy w Stanach Zjednoczonych, a Fran Drescher, która grała główną rolę, jest nieodłącznie kojarzona z postacią sympatycznej niani.

Fran Drescher jest nie tylko aktorką, ale również współtwórczynią "The Nanny". Serial powstał we współpracy z jej byłym mężem, Peterem Markiem Jacobsonem, a wiele elementów fabuły czerpało z ich osobistych doświadczeń. Drescher grała postać Fran Fine od 1993 do 1999 roku. Mimo że przed emisją "Pomocy domowej" wystąpiła już w kilku amerykańskich produkcjach, w tym w epizodzie "Gorączki sobotniej nocy", to dopiero rola opiekunki dzieci pana Sheffielda przyniosła jej sławę, uznanie widzów oraz nominacje do prestiżowych nagród, takich jak Złote Globy czy Emmy.

Fran Drescher jest znana ze swojego poczucia humoru i promiennego uśmiechu, który zawsze towarzyszy jej na czerwonym dywanie. Jednak za tym uśmiechem kryją się trudne doświadczenia. W 1985 roku, jeszcze przed rozpoczęciem pracy nad "Pomocą domową", do domu aktorki włamało się dwóch uzbrojonych mężczyzn. Drescher i jej przyjaciółka zostały zgwałcone przez jednego z napastników, który groził im bronią. Wszystko to działo się w obecności ówczesnego męża Fran, Petera Marca Jacobsona, który został związany i zmuszony do oglądania całego zdarzenia.

Policji udało się złapać sprawcę, a Drescher odegrała kluczową rolę w tym sukcesie, zapamiętując twarz napastnika i pomagając śledczym sporządzić jego portret pamięciowy. Aktorka przez długi czas borykała się z traumą, ale jak przyznała w 2020 roku w wywiadzie dla CNN, fakt, że sprawca został złapany, pomógł jej zamknąć ten bolesny rozdział. Niestety, kilka lat po tym dramatycznym zdarzeniu, Drescher musiała stawić czoła kolejnemu wyzwaniu - ciężkiej chorobie. W 2000 roku dowiedziała się, że ma raka szyjki macicy. Przez ponad dwa lata lekarze nie potrafili postawić jej prawidłowej diagnozy. Gdy w końcu potwierdzono chorobę, aktorka przeszła histerektomię, czyli operację usunięcia macicy. Drescher pokonała raka, a w 2007 roku założyła organizację charytatywną Cancer Schmancer. Od tamtej pory aktywnie promuje profilaktykę nowotworów i zachęca kobiety do regularnych badań.

W tym roku aktorka skończy 66 lat. Nadal aktywnie udziela się w sieci oraz bywa na hollywoodzkich salonach. Jest także prezeską związku zawodowego SAG-AFTRA, który na początku lipca ogłosił oficjalny strajk aktorów.