Tak dziś wygląda Piotr Adamski, najsłynniejszy "polski hydraulik"! Bardzo się zmienił? (ZDJĘCIA)

Był 2005 rok, kiedy Polska Organizacja Turystyczna powołała do życia "polskiego hydraulika". Najprzystojniejszych specem od rur został 21-letni wówczas model, Piotr Adamski. Polski hydraulik miał być jedną z naszych wizytówek w Unii Europejskiej, a dokładnie - we Francji. Skrojony na potrzeby naszych zachodnich przyjaciół (i przyjaciółek) hydraulik uwodził uśmiechem i ciałem Adonisa i przy okazji reklamował też środek do udrażniania rur.