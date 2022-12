Tak dziś wygląda WNUCZKA Krzysztofa Cugowskiego! Córka Wojciecha ma już 14 lat i powoli idzie w rodzinne ślady (FOTO)

Jan 42 min. temu zgłoś do moderacji 14 13 Odpowiedz

Głos jak wiele innych, a na samym nazwisku i coverach to daleko nie zajedzie. Nie to co Sara James, to dopiero głos i talent, no i charyzma. A młoda Cugowska, no cóż poprawnie, ale nie porywa. Ale niech próbuje.