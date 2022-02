Żona Wojciecha Cugowskiego pokazała ich CÓRKĘ! 13-letnia Weronika jest uzdolniona wokalnie (FOTO)

Ostatnio wokół Budki Suflera było spore zamieszanie. Wszystko za sprawą dołączenia do zespołu Jacka Kawalca. Od początku niezbyt przekonany do nowego członka grupy był jej były wokalista, Krzysztof Cugowski. Muzyk określił sytuację mianem "demolowania legendy" , a jego zdanie, zdaje się, podzielili i internauci...

Prywatnie współzałożyciel Budki Suflera ma trzech synów. Co ciekawe, każdy z nich wybrał karierę artystyczną. Z dwiema starszymi pociechami 71-latek występował nawet do niedawna na jednej scenie w ramach funkcjonującego do 2018 roku zespołu Cugowscy.