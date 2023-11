Tak Edyta Górniak świętowała 51. urodziny: impreza do rana, toasty, balony i kwiaty (ZDJĘCIA)

Eli 7 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Piękna relacja matki z synem, o to w tym chodzi. A nie oddawanie starych rodziców do domu starców. Psychologom coś się pomyliło, z tym, żeby dzieci wyprowadzały się od rodziców. Nie lepiej, żeby w dużym domu mieszkał samotny staruszek, a młodzi gnieździli się w mieszkaniu. Kiedyś całe rodziny mieszkały razem, i przynajmniej ziemia nie była tak zabudowana. Relacje dziecka z rodzicem, to nie powód do wstydu, a dumy, że jest się kochająco rodziną. Nikt wiecznie żyć nie będzie, trzeba cenić czas, który jest nam dany!