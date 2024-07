Tak Katarzyna Bosacka zmieniała się na przestrzeni lat. W ostatni rok zrzuciła 15 kg (ZDJĘCIA)

wera 22 min. temu zgłoś do moderacji 33 6 Odpowiedz

Ona wizualnie i mentalnie jest taka trochę Grażyna. Taki ma styl, sposób ubierania i myślenia. Wiele jej wypowiedzi świadczyło o tym, że jest mało tolerancyjna i pełna uprzedzeń. W wywiadach podkreślała, że jest matką 4 dzieci i z wyższością wypowiadała się o matkach jedynaków, a kobiety bezdzietne traktowała z pogardą. Jej zdaniem jedynacy są rozpieszczonymi egoistami nie potrafiącymi się dzielić, w przeciwieństwie do jej dzieci, wychowanych w wielodzietnej rodzinie . Matki jedynaków nie wiedzą, co to macierzyństwo. Kobiety bezdzietne nie wiedzą , co to prawdziwa kobiecość i spełnienie. Jak na żonę dyplomaty, była bardzo niedyplomatyczna .