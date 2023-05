Tak kiedyś wyglądała Blanka! Fani dotarli do jej STAREGO profilu na Instagramie (ZDJĘCIA)

Kariera Blanki rozkwitnęła w zadziwiającym tempie, a wszystko dzięki udziałowi w 67. Konkursie Piosenki Eurowizji . Choć jej wtargnięcie na wyżyny rodzimego show biznesu okupione było sporym hejtem, 23-letnia piosenkarka może dziś liczyć na niebywałą rozpoznawalność i wsparcie wielu fanów. Już tylko godziny dzielą nas od wyczekiwanego, drugiego półfinału Eurowizji , w którym Blanka i jej "Bejba" powalczą o upragniony awans Polski do sobotniego finału konkursu.

Eurowizyjna propozycja Blanki znacząco podzieliła słuchaczy. Niektórzy dostrzegają w "Solo" potencjał na międzynarodowy, wakacyjny przebój, inni twierdzą, że piosenka to mało lotna radiówka, która sprawdzi się jedynie jako tło w podróży do supermarketu. Choć Edytę Górniak urzekła jej "słoneczna energia", większość znanych osobowości nie jest zachwycona eurowizyjną kompozycją. Podkreśla się jednak, że chwytliwa produkcja może osiągnąć sukces, czego dowodem są chociażby krążące po całym świecie memy z "bejba, it's kanda krejsa".