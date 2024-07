Tak Marianna Schreiber zmieniała się przez lata. Od czasu "Top Model" przeszła sporą metamorfozę (DUŻO ZDJĘĆ)

Ewa 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Donald załatwia kraincom u. W Brukseli że Węgiel będzie spalony w polskich elektrowniach ale tylko Polacy będą płacić wyższe rachunki za emisję CO2 . Tak zwane opłaty ETS. Nasi wschodni sąsiedzi dostaną prąd bez tej kary która wpływa na konta brukselskie. Nam podniósł rachunki od 1 lipca a sąsiadom ze wschodu załatwia w Brukseli zniżkę. Kiedy ludzie się połapali i zaczęli o tym pisać w necie zaroiło się od trolii Tuska . Pisali że to przecież lepiej że będziemy mniej dopłacać do prądu który idzie na krainę u. Kto pomyślał logicznie . Doszedł do wniosku że już dopłacamy czyli wysyłamy prąd a Polacy płacą najwyższą cenę w Europie za kWh bo w cenę wliczony jest ten sponsoring!!!!!!! Tak samo było z węglem który w Polsce był po 4000 a na wschodnim olx za za hrywny można było kupić polski węgiel który sprzedali tam hurtowo po zaniżonej cenie. To samo było z paliwem po 8 zł Bo czołgi potrzebują a Polacy zostają zmuszeni do sponsoringu w cenie detalicznej!!!!!