Tak mieszka Andrzej Piaseczny: różowy dom, ogród warzywny i panele słoneczne (ZDJĘCIA)

Sonia 22 min. temu

No wreszcie!!! Czytam o Piasku jako wsioku i bardzo mi się to podoba. Każdy temat jest fajny, tylko nie o homoseksualizmie. Nie jestem homofobem, tylko nie interesuje mnie temat kto z kim śpi i obwieszczanie tego całemu światu. Natomiast wsioka Piaska uwielbiam i proszę o więcej zdjęć. Śpiewać też może więcej. Polityka na bok, burdy na bok, z kim śpi na bok. I wróci świetny artysta i człowiek. Bo my nie wszystko musimy wiedzieć z jego życia prywatnego. To świetny artysta i chcę słuchać jak śpiewa, tworzy, jak się relaksuje. Tylko tyle...