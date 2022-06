Tak mieszka Anna Czartoryska: drewniane wykończenia, bujna roślinność i okazały ogród (ZDJĘCIA)

Gość 10 min. temu zgłoś do moderacji 9 0 Odpowiedz

Jak na milionerkę dosyć skromny i oszczędny wystrój wnętrz i to jest ogromnie na plus dla p. Anny. Miła odmiana po tandetnych wnętrzach aspirujących do barokowego przepychu wszystkich drugoligowych celebrytów brylujących na IG. To tylko potwierdza, że prawdziwe bogactwo nie lubi krzykliwego stylu.