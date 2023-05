Tak mieszka Anna Popek. Chciała urządzić się w "paryskim stylu"? (ZDJĘCIA)

Anna Popek miała duży dom z ogrodem w podwarszawskiej miejscowości, ale wolała przenieść się do miasta . Wybrała centrum Warszawy, blisko pracy, blisko restauracji i teatru. Zachwyciła ją podobno dusza starej kamienicy .

Anna Popek przeprowadziła się do ponad stuletniej kamienicy , świeżo wyremontowanej. Zachwyciły ją wysokie sufity i stare, skrzypiące podłogi , które pamięta ze swojego rodzinnego domu.

To nowe mieszkanie miało duszę, a ja do takich domów mam słabość. Wychowałam się w Bytomiu, a Śląsk to nie tylko dymiące kominy, ale i piękne secesyjne kamienice - powiedziała w wywiadzie dla magazynu "Weranda".