Tak mieszka Beata Tadla w swoim 168-metrowym domu: klasyczna kuchnia, przestronny ogród i nie tylko. Przytulnie? (ZDJĘCIA)

Blisko 4-godzinny dyżur prezenterski na żywo, podczas którego - jak to w śniadaniówce bywa - przeskakuje się z tematu na temat, rozprawiając zarówno o pielęgnacji cytrusów, jak i fortepianie dekafonicznym, co wymaga poświęcenia mnóstwa czasu na przygotowania. Świeżo upieczona współprowadząca czyni to w swoim zlokalizowanym w warszawskim Wawrze domu, gdzie nie tylko intensywnie pracuje, ale również oddaje się małym przyjemnościom, jak lektura nowej książki czy pichcenie w klimatycznej kuchni.