Tak mieszka Ewa Wachowicz: dom z bali stanął w zaledwie CZTERY MIESIĄCE (ZDJĘCIA)

Wnętrze jej domu urządzone jest w stylu skandynawskim, a nie klasycznym góralskim, co więcej, jest to dzieło jej i córki, a nie zatrudnionych projektantów. Gwiazda może pochwalić się również sporym ogrodem i postawioną w nim sauną. Posiada także imponującego grilla ze specjalnym blatem do przygotowywania posiłków, dzięki czemu może prowadzić program "Ewa gotuje" w Babiej Górze.