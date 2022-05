Tak mieszka Klaudia El Dursi: PAŁAC pod Bydgoszczą, okazały ogród i elegancki wystrój (ZDJĘCIA)

Pod koniec kwietnia Klaudia El Dursi ogłosiła w sieci powrót do Polski po kilku tygodniach spędzonych w Panamie. Celebrytka zaprezentowała wówczas na InstaStories okazałą willę, przypominającą nieco pałac, z ogromnym podjazdem oraz pokaźnych rozmiarów ogrodem. Do ujęć dołączyła napis: "Nie ma to jak w domu", otwarcie zdradzając tym samym, że na co dzień wraz z rodziną rezyduje właśnie w murach eleganckiej posiadłości.