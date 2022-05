Przebrana za PREZENT dla partnera Klaudia El Dursi pozuje z wielką kokardą na biuście: "Myślicie, że mu się spodoba?" (FOTO)

Haha 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Niesmaczne ,brak klasy, Po pierwsze nie rozumiem fenomenu tej kobiety po drugie kompletnie nie rozumiem Jak powstał program typu hotel paradise który jest totalnym......ano .. Ale to co najbardziej mnie dziwi to co że ona wrzuca tego typu zdjęcia do internetu i jeszcze prosi publikę o odpowiedź :D hahahaha to jej nie tylko jesteś śmieszny ale po prostu totalnie żenujące bo ta kobieta jest po 30..ma dwójkę dzieci ,no litości ! Niech sobie robi jakiekolwiek chcę zdjęcia nawet i erotyczne ale zostawię to dla siebie, a nie od razu !bo potrzebuje lajków ,komplementów ! Tak naprawdę na samym początku uważałam że to jest bardzo ładna kobieta ale przez to jak ona się zachowuje kompletnie zmieniłam o niej zdanie.