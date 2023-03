Tak mieszka Joanna Krupa w Los Angeles: różowy pokój dziecięcy, duże patio i basen (ZDJĘCIA)

Obserwator 36 min. temu zgłoś do moderacji 16 3 Odpowiedz

Nalezy zwolnić ta pania z prowadzenia programu w TVN, skończą sie pieniazki w Polsce i wróci do normalnego zycia, tam gdzie postanowiła mieszkać przed wieloma laty.Nie widze powodu do zachwytu nad pania Joanna.Twarz ładna, ale niska i sztuczna, cala zrobiona.Oby juz w nowej edycji Top model jej nie bylo.My tak mamy….zachwycamy sie kimś bo mieszka poza Polska, a gdy w Ameryce to stale och!!!!! A to nic nadzwyczajnego.