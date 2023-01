Tak mieszka Katarzyna Dowbor: przytulne wnętrza, kącik pod schodami i... wydzierżawione łąki (ZDJĘCIA)

Katarzyna Dowbor w rozmowie z Onetem przyznała jakiś czas temu, że to jej siódmy dom, bo od lat poszukiwała dla siebie idealnego lokum. Okazało się, że przytulna nieruchomość należała do jej koleżanki, która mimo że na co dzień mieszkała w Warszawie, to miała również domek na wsi. Po tym, jak dziennikarka weszła do środka - od razu zakochała się w tym, co zobaczyła.